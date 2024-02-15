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Ali Atay'dan şaşırtan itiraf: Ben Leyla'mı buldum

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Ünlü oyuncu Ali Atay, katıldığı programda özel hayatı hakkında samimi açıklamalar yaptı. Hazal Kaya ile ilişkilerine dair konuşan Atay, "Ben Leyla'mı gerçekten buldum" dedi

Ali Atay'dan şaşırtan itiraf: Ben Leyla'mı buldum mask
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Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına Ali Atay konuk olarak yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Sen Leyla’nı buldun mu?” sorusuna Ali Atay şöyle yanıt verdi:

'BENİM HAYATIMI İŞGAL EDEN BİR LEYLA'

“Buldum yüzde yüz. Bundan sonrası için ne olur? Ben şu an ile ilgilenen biriyim ama Leyla’mı gerçekten buldum. Kavgalar dövüşler, birbirimizi hırpalamalar, bir kitap okursun hani paramparça edersin ya kitabı, biz gerçekten birbirimize öyle davranıyoruz, şefkat de var hırçınlık da… Böyle olunca çok rahatlıkla gidebileceğin durumlar yaratıyorsun öyle bir an geliyor ki benim burada durmamım bir anlamı yok diyebiliyorsun.  Aşk var ama benim kendime olan durumum ne olacak hissiyle… Kaza kaza bir maden işçisi gibi, o ilişkinin içindeki dürüstlüğü arayıp bulana kadar birbirini hırpalıyorsun, o süreçleri atlattık biz mesela… Bunu konuşuyoruz da; artık diyorsun ki karanlık tarafıyla da Leyla, aydınlık tarafıyla da Leyla, benim hayatımı işgal eden bir Leyla ve ben onu bulmuşum diyebiliyorum…”

Kaynak: Haber Merkezi

# kaza, yüzde, Olacak, var, aşk

15 Şub 2024 - 18:37 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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