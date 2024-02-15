Dizi aşkı gerçek oldu! Gönül Dağı'nın Taner'inden aşk itirafı

Cumartesi akşamları izleyicisinin karşısına çıkan Gönül Dağı dizisinden set aşkı çıktı. Dizide Taner karakterini canlandıran Berk Atan gönlünü diziye yeni sezonda dahil olan ve diziden ayrılan o isme kaptırdı.
Berk Atan'ın diziye “Yeşim” rolüyle katılan güzel oyuncu Sude Zülal Güler’le aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.
Atan, son olarak 'Bir Sevdadır' dizisinde oynayan sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak, aşkını ilan etti.
Sude Zülal Güler de sevgilisinden gelen çiçekleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.