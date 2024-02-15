15 Şub 2024 - 18:20- Magazin G:

Dizi aşkı gerçek oldu! Gönül Dağı'nın Taner'inden aşk itirafı

ABONE OL Google News Sayfamız

Fenomen dizi Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan kalbini diziye yeni sezonda katılıp ayrılan Sude Zülal Güler'e kaptırdı.

Dizi aşkı gerçek oldu! Gönül Dağı'nın Taner'inden aşk itirafı mask
Dizi aşkı gerçek oldu! Gönül Dağı'nın Taner'inden aşk itirafı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumartesi akşamları izleyicisinin karşısına çıkan Gönül Dağı dizisinden set aşkı çıktı. Dizide Taner karakterini canlandıran Berk Atan gönlünü diziye yeni sezonda dahil olan ve diziden ayrılan o isme kaptırdı.

Berk Atan'ın diziye “Yeşim” rolüyle katılan güzel oyuncu Sude Zülal Güler’le aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.

Atan, son olarak 'Bir Sevdadır' dizisinde oynayan sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak, aşkını ilan etti.

Sude Zülal Güler de sevgilisinden gelen çiçekleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: MYNET

# gönül dağı, itiraf, aşk, Berk Atan, Sosyal, oyuncu, Son, Gelen

15 Şub 2024 - 18:20 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

'Eşimin abisiyle...' Akıllara zarar itiraflar... mask
'Eşimin abisiyle...' Akıllara zarar itiraflar...
Esra Erol'un programında şok olay! Sahte şeyhin yaptıkları gündeme bomba gibi düştü mask
Esra Erol'un programında şok olay! Sahte şeyhin yaptıkları gündeme bomba gibi düştü
Merve Dizdar 14 Şubatta aşkını ilan etti mask
Merve Dizdar 14 Şubatta aşkını ilan etti
Serdar Ortaç'dan skandal yayın: Tarkan'a ve CHP'ye küfürler yağdırdı mask
Serdar Ortaç'dan skandal yayın: Tarkan'a ve CHP'ye küfürler yağdırdı
Survivor Adem'in Acun Ilıcalı'dan istedikleri dudak uçuklattı mask
Survivor Adem'in Acun Ilıcalı'dan istedikleri dudak uçuklattı
Pucca hastalığını ilk kez açıkladı mask
Pucca hastalığını ilk kez açıkladı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber