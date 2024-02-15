- Asayiş

Eşinin onu öldüreceği ihbarında bulunan kadın ortadan kayboldu

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Sakarya'da önceki gün eşinin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini ihbarda bulunan kadın ortadan kaybolmuştu. Kadını arama çalışmaları sürüyor.

Eşinin onu öldüreceği ihbarında bulunan kadın ortadan kayboldu mask
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Adapazarı ilçesi Doğancılar Mahallesi'nde yaşayan Leyla D. (56), 13 Şubat'ta akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "eşinin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini" söyleyerek yardım talep etti. İhbarı alan Adapazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadının yaşadığı eve gitti.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI


Leyla D'yi evde bulamayan ekiplerin görüştüğü kadının eşi Siracettin D'nin, tartıştıklarını ve karısının evi terk ettiğini söylediği öğrenildi. Telefonla aradıkları Leyla D'ye ulaşamayan ekipler, çevrede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

TELEFONU VE BAŞÖRTÜSÜ BULUNDU


Telefonunun son olarak sinyal verdiği bölgeye yoğunlaşan ekipler, kadının telefonunu ve başörtüsünü evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri'nin kenarında buldu. Nehrin kenarında arama faaliyetine devam ediyor.

Kaynak: DHA

# yardım, Son, devam, acil, Jandarma

15 Şub 2024 - 18:12 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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