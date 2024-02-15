Eşinin onu öldüreceği ihbarında bulunan kadın ortadan kayboldu

Adapazarı ilçesi Doğancılar Mahallesi'nde yaşayan Leyla D. (56), 13 Şubat'ta akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "eşinin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini" söyleyerek yardım talep etti. İhbarı alan Adapazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadının yaşadığı eve gitti.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI



Leyla D'yi evde bulamayan ekiplerin görüştüğü kadının eşi Siracettin D'nin, tartıştıklarını ve karısının evi terk ettiğini söylediği öğrenildi. Telefonla aradıkları Leyla D'ye ulaşamayan ekipler, çevrede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

TELEFONU VE BAŞÖRTÜSÜ BULUNDU



Telefonunun son olarak sinyal verdiği bölgeye yoğunlaşan ekipler, kadının telefonunu ve başörtüsünü evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri'nin kenarında buldu. Nehrin kenarında arama faaliyetine devam ediyor.





Kaynak: DHA