CHP'de flaş istifa! Genel Başkan Yardımcısı...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, aday belirleme sürecinde yaşanan tartışmaların ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu.
"SEÇMENLERİMİZİN VİCDANINI YARALAYAN UYGULAMALAR..."
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yardımcı şu ifadeleri kullandı:
"Saygıdeğer Halkımıza ve parçası olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarıma; Genel Başkanımızın takdiri ile geldiğim Genel Başkan Yardımcılığı görevimden bugün itibari ile istifa ederek örgütümün takdiri ile seçildiğim Parti Meclisi görevime devam ederek örgütümüzün ve seçmenlerimizin sesi olmaya devam edeceğim.
Yaptığım tüm uyarılara ve müdahalelere rağmen CHP örgütlerinin ve seçmenlerimizin vicdanını yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti. CHP örgütlerinden ve seçmenlerimizden gelen tepkilere kulak tıkamamı kimse bekleyemez. Benim asli sorumluluğum onlaradır."
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.