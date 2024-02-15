Evlilik ve iş kurma vaadiyle dolandırdılar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini askeri personel olarak tanıtan şüphelinin, güven sağlayarak iş kurma ve evlilik vaadinin yanı sıra ürün alım satımı yaparak birçok kişiyi dolandırdığı iddiasına ilişkin çalışma başlattı.Araştırmalarda, 3 ayrı suçtan aranan ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı M.E.Y'nin, günlük kiraladığı aparttaki taşınabilir eşyayı da yanında götürdüğü ve başkasına ait kimlik kartı kullandığı belirlendi.
28 SUÇ KAYDI BULUNUYOR
"Dolandırıcılık" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 28 suç kaydı bulunan şüpheli, Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerinin çalışması sonucu sahte kimlik kullanarak konakladığı otelde yakalandı. Oteldeki aramalarda, suç geliri olduğu değerlendirilen 3 bin 370 lira, 4 sim kart, cep telefonu, başka birisine ait pasaport ve üzerinde askeri amblem olan kimlik ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.E.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.