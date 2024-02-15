15 Şub 2024 - 17:37- Gündem G:

CHP adayı Özçelik: Çiftçilerimizin yanındayız

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CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, Elikesik Mahallesi’nde etkili olan dolu yağışı nedeniyle zarar gören seralarda incelemelerde bulundu. Çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Özçelik “Üretimin zorluğunu biliyorum. Burada zarar gören çiftçilerimize destek vereceğiz” dedi.

CHP adayı Özçelik: Çiftçilerimizin yanındayız mask
CHP adayı Özçelik: Çiftçilerimizin yanındayız
CHP adayı Özçelik: Çiftçilerimizin yanındayız
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Alanya'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur ve şiddetli dolu yağışı Elikesik Mahallesi’nde seralar, tarlalar ve yolların su altında kalmasına neden oldu. Yaşanan felaket sonrasında zarar gören ekili alanlara giderek üreticileri ziyaret eden CHP Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, geçmiş olsun dileklerini iletti. Kabak, patlıcan, salatalık ve domates gibi ürünleri zarara uğrayan üreticilerden Mustafa Sağlam ile Hayri Şen, Özçelik'e yaşadıkları mağduriyetleri anlattılar. Hasar envanterinin hazırlanmasını ile maddi zararın ortaya çıkacağını söyleyen üretici Sağlam, “Mahallemizde 70 dönümlük alanda zarar var” dedi.
Temaslarının ardından açıklama yapan Özçelik şunları söyledi: “En küçük zarar bile üretici için kayıptır. Bizler üretimin zorluğunu ve değerini biliyoruz. Zor gününde üreticilerimizin yanında olmak için alana gittik, neler yapabileceğimizi sorduk. Seralarda aşırı dolu yağışı nedeniyle çökmeler, naylon yırtılmaları olmuş, ürünler zarar görmüş. Tespitlerimizden sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek ile de telefonda görüşerek birlikte neler yapabileceğimizi konuştuk. Antalya ve çevresinde meydana gelen aşırı yağışlardan etkilenen bölge ile birlikte Elikesik'teki çiftçilerimize de naylon, fide ve diğer ihtiyaçlarla ilgili olarak yardım yapacağız. Bu sözü verdik” dedi.

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15 Şub 2024 - 17:37 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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