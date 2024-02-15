15 Şub 2024 - 17:32- Gündem G:

TFF'den flaş karar: Yabancı hakem...

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TFF, yabancı hakemlerin gözlemci olarak görev alacağını açıkladı.

TFF'den flaş karar: Yabancı hakem... mask
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün sürpriz bir karara imza attı. TFF, uzun süredir konuşulan 'yabancı hakem' konusunda ilginç bir yol izlemeye karar verdi.

TFF, yabancı hakemlerin gözlemci olarak Süper Lig'de görev yapacağını açıkladı. TFF tarafından, UEFA'nın eski elit hakemlerinden 10'unun yer aldığı bir liste yayımlandı. Bu hakemler, gözlemci olarak Süper Lig'de görev yapacak. Yabancı gözlemcilerin verecekleri puanlar, hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturacak.

Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren görev almaya başlayacak yabancı gözlemcilerin isimleri şöyle:

Frank De Bleeckere (Belçika)
Jorn West Larsen (Danimarka)
Mike Riley (İngiltere)
David Borbalan (İspanya)
Cees Bakker (Hollanda)
Alan Snoddy (Kuzey İrlanda)
Lucilio Batista (Portekiz)
Alexs Deaconu (Romanya)
William Young (İskoçya)
Bo Karlsson (İsveç)

Kaynak: KARAR

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15 Şub 2024 - 17:32 - Gündem

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