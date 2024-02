HOTED Alanya’dan otel işletmecilerine uyarı

HOTEL Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) Onursal Başkanı Hakan Halit Yeni, "Asgari ücretle çalışan eleman bulma dönemi artık sona erdi" dedi ve otel sektöründe yaşanan işgücü meselesine dikkat çekti. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yeni, “Saygı değer işverenlerimize ve değerli otel müdürlerimize önemle duyurulur. Asgarî ücret ile maid (kat, oda görevlisi) meydancı buluruz diyenleriniz varsa, yolun başındayken, şimdiden hatırlatayım sayenizde o devir kapandı. Bir aydır Alanya başta olmak üzere Akdeniz bölgesinde yaptığım araştırmalarda bir maid (kat, oda görevlisi) Nisan itibariyle 21, hatta 22 bine kadar çıkıyor. Meydan, genel alan görevlileri ise 22 bin ila 25 bin arasında değişiyor. Bu ücretler Kundu, Kemer taraflarında bir tık daha yukarı çıkacak gibi görünüyor ki bu bölgelerde ücretler her zaman Alanya bölgesine göre daha iyi olmuştur. Artık eskisi gibi asgarî ücrete eleman bulmak, çalıştırmak hayal oldu bilgilerinize sunarım. İstisnalar kaideleri bozmamakla beraber, eleman yokluğundan hiç şikayet etmeyin artık pamuk ellerinizi cebinize sokacaksınız gibi görünüyor( bir zahmet) Zira bu sonuç, üzülerek söylüyorum sizin eserinizdir ki hala durumun ciddiyetini anlamayan ya da anlamak istemeyen isverenlerimizin sayısı da azalmış değil. 20 yıldır neredeyse her gün anlatmaktan yazmaktan çizmekten ömrümden ömür gitti. Ama bir türlü derdimizi anlatamadık. Kısacası bu günlere gelineceğini 20 yıldır tabiri caizse avaz avaz, neredeyse her gün yazdım çizdim. “Elemanlarınıza sahip çıkın, Ekim ortalarında daha oteller kapanmadan kapının önüne koymaktan vazgeçin, sezon başı Nisan - Mayıs aylarını beklemeyin, Mart başında kadrolarınızı kurun, düşük ayları eğitimlerle güçlendirin. Bilgili, bilinçli, eğitimli birikimli, donanımlı personelle başlarsanız, daha verimli, aidiyet duygusu gelişmiş çalışanlarınız olur. İşletmenizi, demirbaşlarınızı yani trilyon dolarlık yatırımlarınızı korurlar kollarlar ve kendilerini amorti ederler. Sezon başı biraz erken başlatarak, sezon sonu biraz geç bırakarak çalışanlarınızın boş aylarını 3 aya kadar düşürmüş olursunuz. En azından elektrik su, kira vs yaşamsal ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılamış olurlar. Dolayısıyla sizler de hem emekçinize sahip çıkmış olursunuz, hem de sektörden kopuşların önüne geçmekle kalmaz, sektöre olan tercih edilirliği arttırmış, yeni yüzlerin katılmasının önünü açmış olursunuz. İlaveten mesai saatlerini yasal sınırlar içine çekin. Çalışanlarınızın yasal haklarını tam olarak verin. Lojmanlarınızı geliştirin. Bir odaya balık istifi gibi 4-5-6 kişi tıkmayın. Yemekhanelerinizi düzeltin, çamaşır yıkama vs gibi olanakları sağlayın. Elemana kaldırabileceği kadar iş yükleyin. Maaş politikalarınızı düzeltin. Çalışanlarınızı köle gibi görmekten vazgeçin, onlara değerli olduklarını hissettirin. Bu gidişin sonu hiç iyi değil, böyle devam edersek sektörde çalışacak kimse kalmayacak diye diye resmen ömrümden ömür gitti desem hiç abartmış olmam. Peki bu duruma gelmemize sebep olan zihniyetler değişti mi? Hani hep altını çizerek vurguluyorum ya, siz isterseniz sezon başı bir buçuk, sezon sonunu bir buçuk ay, yani 3 ay daha istihdam ederek, onların ayakta kalmasını sağlayabilirsiniz diyoruz ya! En üzücü yanı da bu... Hala aynı tas aynı hamam, aynı zihniyet, gelinen noktadan ders çıkaran yok. İktidarından işverenine adım atan önlem alan olmadığı gibi, hala tasarruf denilince akıllarına ilk önce emekçi geliyor. Sanki emekçinin dışında başka tasarruf edecek hiçbir şey kalmamış gibi aynı hatayı yapmaya devam ediyorlar ki bu sorun tüm turizm bölgelerinde hep aynı” dedi.



‘ASGARİ ÜCRETLE ELEMAN ÇALIŞTIRMA DEVRİ KAPANDI’



Yeni'ni uyarılara rağmen, sektördeki bazı işverenlerin hala bu değişime uyum sağlamadığı ve çalışanların haklarını tam olarak karşılamadığı belirtti. Ancak HOTED, sektördeki bu zihniyetin değişmesi gerektiğini ve artık asgari ücretle eleman çalıştırmanın ve sezon başını beklemenin sona erdiğini vurguladı. Yeni, son olarak, sektördeki tüm paydaşlara daha adil bir çalışma ortamı ve daha sürdürülebilir bir işgücü politikası için harekete geçme çağrısında bulundu. Yeni, “Şimdi bir kere daha altını çizerek söylüyorum. Artık sektörde devir değişti kabul edin artık bunu! Asgarî ücretle eleman çalıştırma devri kapandı. Siz departman müdürü degilmisiniz bulun devri kapandı. Eleman almak için Nisan-Mayıs aylarını bekleme devri kapandı. Kendinizi güncelleyin, önleminizi alın, maaş politikalarınızı gözden geçirin ki geçirmezseniz elinizde kalanları rakiplerinize kaptırırsınız. Birbirinizin elemanlarını çalmak yerine, şimdiden kadrolarınızı kurun emekçinize sahip çıkın. Eğer yapmıyorsanız kapatın dükkanı bu işi yapabilecek olanlar, yani bilenler yapsın. Hiç değilse sektöre daha fazla zarar vermemiş olursunuz. Değiştiğinizi görmek dileğiyle, şimdiden huzurlu ve bereketi bir sezon diliyorum” ifadelerini kullandı.

