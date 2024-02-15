Alanya'da mağdur üreticilere Dr. Biner desteği

SEÇİM öncesi aralıksız olarak sahada çalışmalarını sürdüren Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner, Elikesik'te fırtına ve doludan zarar gören seralarda incelemelerde bulundu.
Dr. Biner, "Dün Alanya'nın Elikesik Mahallesi'nde yaşanan fırtına ve dolu etkisi seralara zarar verdi. Bu zor zamanlarda vatandaşlarımızın yanında olmak için Belediye Meclis Üyesi Adayımız Eşref Sevimlier ile birlikte mahallemizi ziyaret ettik. Zarar gören seralara destek olmak için elimizden geleni yapacağız. Birlikte daha güçlüyüz!" dedi. (Mazlume GÖKTAŞ)
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.