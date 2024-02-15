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Alanya'da mağdur üreticilere Dr. Biner desteği

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Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner, Elikesik'te fırtına ve doludan zarar gören seraların sahiplerini yalnız bırakmadı

Alanya'da mağdur üreticilere Dr. Biner desteği mask
Alanya'da mağdur üreticilere Dr. Biner desteği
Alanya'da mağdur üreticilere Dr. Biner desteği
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SEÇİM öncesi aralıksız olarak sahada çalışmalarını sürdüren Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner, Elikesik'te fırtına ve doludan zarar gören seralarda incelemelerde bulundu.
Dr. Biner, "Dün Alanya'nın Elikesik Mahallesi'nde yaşanan fırtına ve dolu etkisi seralara zarar verdi. Bu zor zamanlarda vatandaşlarımızın yanında olmak için Belediye Meclis Üyesi Adayımız Eşref Sevimlier ile birlikte mahallemizi ziyaret ettik. Zarar gören seralara destek olmak için elimizden geleni yapacağız. Birlikte daha güçlüyüz!" dedi. (Mazlume GÖKTAŞ)

Alanya'da mağdur üreticilere Dr. Biner desteği

Kaynak: Haber Merkezi

# Belediye, başkan

15 Şub 2024 - 17:12 - Gündem

Mahreç  Mazluma Göktaş

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