15 Şub 2024 - 17:09- Ekonomi G:

THY'den dev kampanya: Tüm koltuklar 799 TL

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Türk Hava Yolları (THY), 1 Mart ila 4 Nisan tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda 799 liradan başlayan indirimli bilet kampanyasını tüketiciye sundu.

THY'den dev kampanya: Tüm koltuklar 799 TL mask
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THY'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün ve yarın alınması gereken indirimli biletler, İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı; yurt içi, tek yön, direkt ve ekonomi sınıflı uçuşlarda geçerli olacak.

ANADOLU JET UÇUŞLARINDA GEÇERLİ DEĞİL

Sadece THY'nin tarifeli seferlerinde geçerli olacak indirimli bilet kampanyası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ercan Havalimanı uçuşlarını kapsamayacak. Kampanya ayrıca, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda THY'nin kod paylaşımlı seferleri ile AnadoluJet uçuşlarında da geçerli olmayacak.

THY kampanyaya 48 bin koltuk ayırdı.

Kaynak: Haber Merkezi

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15 Şub 2024 - 17:09 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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