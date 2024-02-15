1999-2008 arası SGK’ya giriş yapanlara erken emeklilik imkanı! EYT meclis gündeminde!

Türkiye’de 2023 yılında yapılan yasal düzenleme ile işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesine denk gelen kişilere emeklilik şartlarında değişiklik yapılmıştı. Ancak bu tarih, kamuoyundan büyük tepki almış ve adaletsiz bulunmuştu. Bu bağlamda, Kayseri Milletvekili Mahmut ARIKAN tarafından hazırlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu.

Yeni Düzenleme: Kanun teklifi, 1999 ve 2008 yılları arasında ilk defa SGK’ya kayıt olanlara erken emeklilik hakkı tanımak amacıyla hazırlanmıştır. Teklife göre, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk defa sigortalı sayılanlar, 45 yaşını doldurmuş ve 9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları şartıyla yaşlılık aylığından yararlanabilecekler.

Güncelleme Katsayısı Talebi: Ayrıca, teklifte Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında uygulanan güncelleme katsayısının yükseltilmesi talebi de bulunmaktadır. Bu, emeklilik maaşlarının daha adil bir şekilde belirlenmesini hedeflemektedir.

Kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda, 1999-2008 arası SGK’ya giriş yapanlara erken emeklilik hakkı tanınacak ve bu kişiler 45 yaşında dahi emekli olabileceklerdir. Yapılacak olan güncelleme, 1999 ve 2008 arasında sigortalı olanları kapsayarak emeklilik süreçlerinde adil bir düzenlemeye olanak sağlayacaktır.

Sonuç ve Beklenti: Bu yeni düzenleme, Türkiye genelindeki emeklilik beklentisi içinde olanları umutlandırmıştır. 1999-2008 arası SGK’ya giriş yapanlar, gelecek süreçte yapılacak olan düzenlemeyle birlikte emeklilik hakkına daha erken kavuşabileceklerdir. Ancak, kanun teklifinin nasıl bir süreç izleyeceği ve ne zaman yürürlüğe gireceği henüz netlik kazanmamıştır. Bu nedenle, konuyla ilgili güncel bilgileri takip etmek, bekleyenleri ilgilendiren önemli bir adımdır.

Türkiye’deki sigortalılar ve emeklilik beklentisi içindeki vatandaşlar, bu gelişmeleri yakından takip etmelidirler. Özellikle, 1999 ve 2008 arasında ilk defa sigortalı olanların yaşlılık aylığından yararlanabilme şartları ve detayları, gelecek günlerde yapılacak olan açıklamalara bağlı olarak netlik kazanacaktır.