Antalya'da 'Kafes-39' operasyonu: 15 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
ANTALYA, KONYA VE ADANA İLLERİNDE DÜZENLENDİ
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli yağma", "silah ticareti", "fuhşa yer ve imkan sağlama", "insan ticareti", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama" suçlarına yönelik Manavgat merkezli olmak üzere Antalya, Adana ve Konya illerinde gerçekleştirilen "Kafes 39" operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 16 şüpheliden 15'i yakalandı.
TABANCA, TÜFEK, UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 10 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 140 fişek, bir miktar uyuşturucu madde ile 3 senet ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.