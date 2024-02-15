- Asayiş

Antalya'da 'Kafes-39' operasyonu: 15 şüpheli yakalandı

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Antalya'da suç örgütüne yönelik Kafes-39 operasyonunda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da 'Kafes-39' operasyonu: 15 şüpheli yakalandı mask
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

ANTALYA, KONYA VE ADANA İLLERİNDE DÜZENLENDİ

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli yağma", "silah ticareti", "fuhşa yer ve imkan sağlama", "insan ticareti", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama" suçlarına yönelik Manavgat merkezli olmak üzere Antalya, Adana ve Konya illerinde gerçekleştirilen "Kafes 39" operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 16 şüpheliden 15'i yakalandı.

TABANCA, TÜFEK, UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 10 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 140 fişek, bir miktar uyuşturucu madde ile 3 senet ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

# Antalya, Yer, Adana

15 Şub 2024 - 16:49 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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