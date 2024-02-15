15 Şub 2024 - 16:44- Gündem G:

Evleneceklere müjde! 150 bin TL'lik evlilik kredisi başvuruları bugün başladı

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Aile ve Gençlik Fonu için başvurular bugün depremlerden etkilenen illerde başladı. 150 bin TL tutarındaki evlilik kredisi uygulamasına dair ayrıntılar belli oldu.

Evleneceklere müjde! 150 bin TL'lik evlilik kredisi başvuruları bugün başladı mask
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Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin düzenlemeleri kapsayan yönetmelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Fona başvurusu onaylanan kişilere, 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz faizsiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. 

Deprem bölgesinden başlanacak Aile ve Gençlik Fonu için başvurular, bugünden itibaren alınacak. 

Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e- Devlet üzerinden yapılabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başvuruların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sitesinden alınmaya başlayacağını bildirdi.

Bakan Göktaş, "İlk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençlerimizin başvurularını alacağız. İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız. Programın ekonomik destek kısmıyla başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Fonda biriken parayla orantılı şekilde süreci yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

YAŞ ŞARTI VAR MI?

Fondan faydalanmak isteyen gençlerimizin başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

GELİR KRİTERİ VAR MI?

Göktaş, "Çok sayıda gencimizin söz konusu fondan yararlanması için çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerektiği yönünde bir kriter belirlendi." yanıtını verdi.

Fondan yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması gerektiğine işaret eden Göktaş, başvuruların özenle değerlendirileceğini söyledi.

Kaynak: NTV

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15 Şub 2024 - 16:44 - Gündem

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