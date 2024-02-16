İhale iptal edildi

İHALE İPTAL İLANI

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI



GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası : 2024/102326 1- İdarenin a) Adresi : ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÜKSEK ALAN MAH. A.MENDERES BULV. NO:20 07310 MURATPAŞA/ANTALYA b) Telefon ve faks numarası : 2422495430 - 2422495475 c) Elektronik posta adresi : [email protected] 2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 09.02.2024 - 5052 b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : : Akdeniz Yeni Yüzyıl - 09.02.2024 3- İhale İptal Tarihi : 15.02.2024 4- İptal nedeni veya nedenleri

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca 2024/102326 İKN’ li 01.03.2024 tarih ve saat:14:00’ da Açık İhale (KİK Madde 19) Usulü ile ihalesi yapılacak olan “2024 YILI BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN MEYVELİ EK GIDA ALIMI” işi ihtiyaçlarda oluşan değişiklik sebebiyle Harcama Yetkilisince iptal edilmiştir.