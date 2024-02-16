İhale iptal edildi

İHALE İPTAL İLANI
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.
İhale Kayıt Numarası
:
2024/102326
1- İdarenin
a) Adresi
:
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÜKSEK ALAN MAH. A.MENDERES BULV. NO:20 07310 MURATPAŞA/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası
:
2422495430 - 2422495475
c) Elektronik posta adresi
:
2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
:
09.02.2024 - 5052
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :
:
Akdeniz Yeni Yüzyıl - 09.02.2024
3- İhale İptal Tarihi
:
15.02.2024
4- İptal nedeni veya nedenleri
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca 2024/102326 İKN’ li 01.03.2024 tarih ve saat:14:00’ da Açık İhale (KİK Madde 19) Usulü ile ihalesi yapılacak olan “2024 YILI BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN MEYVELİ EK GIDA ALIMI” işi ihtiyaçlarda oluşan değişiklik sebebiyle Harcama Yetkilisince iptal edilmiştir.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.