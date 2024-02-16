16 Şub 2024 - 00:01- Resmi İlanlar G:

İhale iptal edildi

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İHALE İPTAL İLANI GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR ih...

İhale iptal edildi mask
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İHALE İPTAL İLANI

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası

:

2024/102326

1- İdarenin

a) Adresi

:

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÜKSEK ALAN MAH. A.MENDERES BULV. NO:20 07310 MURATPAŞA/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2422495430 - 2422495475

c) Elektronik posta adresi

:

[email protected]

2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

:

09.02.2024 - 5052

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :

:

Akdeniz Yeni Yüzyıl - 09.02.2024

3- İhale İptal Tarihi

:

15.02.2024

4- İptal nedeni veya nedenleri

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca  2024/102326 İKN’ li  01.03.2024   tarih ve saat:14:00’ da Açık İhale (KİK Madde 19) Usulü ile ihalesi yapılacak olan “2024 YILI BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN MEYVELİ EK GIDA ALIMI” işi ihtiyaçlarda oluşan değişiklik sebebiyle Harcama Yetkilisince iptal edilmiştir.

#ilangovtr

Basın No ILN01986018

16 Şub 2024 - 00:01 - Resmi İlanlar

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