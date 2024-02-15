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Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi

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Kanal D ekranlarında yayımlanan 'Üç Kız Kardeş' dizisinde 'Dönüş' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Almila Ada, Gemlik'te trafik kazası geçirdi.

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi mask
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Üç Kız Kardeş dizisinde de Dönüş karakterini canlandıran genç oyuncu Almila Ada trafik kazası geçirdi.  Dizinin çekimlerine katılmak için bu sabah Ayvalık'a doğru yola çıkan Ada'dan üzücü bir haber geldi. 29 yaşındaki oyuncu, aşırı yağış nedeniyle Bursa Gemlik'te aracın kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.

TEDBİR AMAÇLI HASTANEDE 

Trafik kazasını sağlığına bir zarar gelmeden atlatan Almila Ada, Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedbir amaçlı müşahede altında tutuluyor. Ünlü oyuncunun sağlık durumu iyi. 

Kaynak: Haber Merkezi

# oyuncu, sağlık, Devlet, genç

15 Şub 2024 - 16:28 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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