Alanya'nın en büyük mahallesinde 15 yıldır çözülmeyen elektrik krizi

Alanya'nın en büyük mahallesi olan Mahmutlar Mahallesi'nin Keşbeleni mevkiinde vatandaşlar elektrik sıkıntısı yaşıyor. 15 yılı aşkın süredir düşük enerji sorunu olduğunu belirten mahalleli, evin içinde aynı anda iki cihazı kullanamadıklarını dile getirdi. Yeni yapılan TOKİ evlerinin hemen yanında bulunan Keşbeleni mevkii sakinleri çamaşır makinesi, buzdolabı gibi eşyalarının sürekli yandığını ve yıllık ampul masraflarının bin TL'yi aştığını belirtti. Muhtarlık, belediye ve TEDAŞ gibi bütün resmi kurumlara müracaat ettiklerini fakat hala çözüme kavuşmadığını söylediler. Keşbeleni bölgesine bağlı olan elektrik direğinin yıkılmak üzere olduğunu dile getiren mahalleli, bu direğe bir şey olsa elektriğin komple gideceğini belirtti.

'ARTIK ÇÖZÜM İSTİYORUZ'

Mahalle sakinlerinden Halil Çoban bütün resmi kurumlara başvurduklarını fakat hala çözüm gelmediğini dile getirdi. Çoban, "Sürekli beyaz eşyalarımız yanıyor. Hepimizin bütçesi ona göre. Bölgemizin elektriği yetersiz. 15-20 yıllık bir sorun bu. Buna bir çözüm istiyoruz. Başvurularımız hizmet olarak geri dönmüyor." dedi.

'HER GÜN AMPUL DEĞİŞTİRİYORUM'

Hüseyin Çoban ise "Biz bütün yetkili birimlere başvuru yaptık ama hala sonuç alamadık. Evimdeki elektriği görseniz şaşırırsınız. Benim evimde şu an çamaşır makinesi çalışmıyor. Evimde bir odanın ışığını açsam diğer odanınkini açamıyorum. Neredeyse her gün bir ampul değiştiriyorum. Acil çözüm istiyorum." dedi.

'BURAYA TRAFO ŞART'

Keşbeleni sakini Cemal Kızıltoprak, "Teller değişse bile sorunun çözüleceğini düşünmüyorum. Buraya trafo şart. Trafo gelmediği sürece bizim eşyalarımız yanmaya devam edecek. Bizimle ilgilenen yok. Akşamları lambalar sönüyor." ifadelerini kullandı.(Gülser YİĞİT)