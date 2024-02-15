Zamlar otomatiğe bağladı: 'Mazot 60 TL'yi görebilir'

Brent petrol fiyatları Şubat 2023 tarihinde yani tam 1 yıl önce 81-83 dolar bant aralığında fiyatlanıyordu. Fiyatlar o günden bu güne 3 aşağı 5 yukarı hareket etse de bugün de yani 15 Şubat 2024 tarihinde 81 dolardan işlem görüyor. Ancak buna karşılık akaryakıt fiyatları üzerinde etkili bir diğer kalem dolar/TL kuru ise 2023 Şubat’ta 18,80 TL seviyelerinde bulunuyordu. Bugün kur serbest piyasada 31 lirayı aşarak rekor kırdı. Şu an ise 30,76 TL’de… 1 yıllık değişim ise yüzde 64!

AKARYAKIT FİYATLARINDA BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Petrol fiyatlarının sabit kalmasına rağmen dolar/TL kurundaki yükseliş yurt içinde akaryakıt fiyatlarında rekoru getirdi. Motorin son gelen zamla 44-46 TL, benzin ise bugün gelen zamla 41-42 TL aralığında satılıyor. Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz Sözcü TV’de yaptığı açıklamasında, tarihi zirvesini yaşayan akaryakıt fiyatları için çok konuşulacak bir tahminde bulundu. İşte Oğuz’un açıklamalarından öne çıkan noktalar…

"SEÇİMDEN SONRAS SIKI DEĞİL SIMSIKI PARA POLİTİKASI GELECEK"

"Durduramıyorsun artık enflasyonu. İstediğin kadar tedbirler al şimdi de seçimler geliyor. Şimdi sıkı para politikası var ya seçimlerden sonra sımsıkı para politikası gelecek. Mazot 45 TL oldu. 45 lirayken deponu doldur. Hatta var 25-30 tane depon onları da doldur. Buna depo da dayanmaz oldu.

"MAZOT 1 NİSAN'DA 60 TL'Yİ GÖREBİLİR"

1 Nisan'da 50-60 TL'yi görebilirsin akaryakıt fiyatlarında. Niye? Çünkü döviz yükümlülüklerinden giden bir iş olduğunda dolayı. Yine bu sene biz 220 milyon dolar faiz ödeyeceğiz. Bu paranın da büyük bir kısmı ortada yok.

"ZAMLAR OTOMATİĞE BAĞLANACAK"

Akaryakıt da doğrudan cari açıkla ilgili konulardan olduğu için ister istemez o zamlar otomatiğe bağlanacak. Bir anda 50-60 TL'lik mazotu görebilirsiniz. Bunu sadece kişisel kendi aracın için düşünme. Çiftçi üretimden vazgeçti. Kaldı ki o mazot fiyatıyla neyi sürecek neyi üretecek. Böyle olduğu zamanda sıkıntılar ortaya çıkıyor."

MERKEZ BANKASI’NDAN AKARYAKIT AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ilk Enflasyon Raporu’nda akaryakıt fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamasında, 2023'ün son çeyreğinde enflasyonun önceki rapor tahminleriyle tutarlı seyrettiğini ve yıl sonunda yüzde 64,8 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatarak, yıllık enflasyonun, bu yılın ilk yarısına kadar artmasını beklediklerini anımsattı.

Karahan enflasyon üzerinde bir önceki çeyrekte akaryakıt fiyatlarındaki artışın dolaylı etkilerinin sürdüğünü dile getirirken, erken parasal sıkılaştırmayla talep koşullarının enflasyonu 1 puan civarında aşağı çektiğini belirtti.

Kaynak: MYNET