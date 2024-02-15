Sağanak yağış yüzünden dere taştı; karayolu ulaşıma kapatıldı

Şanlıurfa'da akşam saatlerinden itibaren aralıklı olarak etkisini gösteren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağış nedeniyle Şanlıurfa- Viranşehir karayolu üzerindeki kırsal Çoban Deresi taştı. Yaşanan taşkın sonrası Şanlıurfa- Viranşehir karayolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı, araç sürücüleri alternatif yollara yönlendirildi. Tedbir amaçlı olarak kapatılan Şanlıurfa- Viranşehir karayolu üzerinde bulunan trafik ekipleri, araçların geçişlerine izin vermeyerek, sık sık uyarı anonsunda bulundu.
TEDBİR AMACIYLA KAPATILDI
Yolun tedbiren ulaşıma kapanması sonucu Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Şanlıurfa- Viranşehir karayolunun 20- 66. kilometreleri arası, aşırı yağış nedeniyle geçici olarak araç trafiğine kapatılmıştır" ifadesi kullanıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.