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Sağanak yağış yüzünden dere taştı; karayolu ulaşıma kapatıldı

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Şanlıurfa'da akşam saatlerinden itibaren aralıklı olarak devam eden sağanak nedeniyle Çoban Deresi taştı, Şanlıurfa- Viranşehir karayolu tedbir amaçlı kapatıldı.

Sağanak yağış yüzünden dere taştı; karayolu ulaşıma kapatıldı mask
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Şanlıurfa'da akşam saatlerinden itibaren aralıklı olarak etkisini gösteren  sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağış nedeniyle Şanlıurfa- Viranşehir karayolu üzerindeki kırsal Çoban Deresi taştı. Yaşanan taşkın sonrası Şanlıurfa- Viranşehir karayolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı,  araç sürücüleri alternatif yollara yönlendirildi. Tedbir amaçlı olarak kapatılan Şanlıurfa- Viranşehir karayolu üzerinde bulunan trafik ekipleri, araçların geçişlerine izin vermeyerek, sık sık uyarı anonsunda bulundu.

TEDBİR AMACIYLA KAPATILDI

Yolun tedbiren ulaşıma kapanması sonucu Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Şanlıurfa- Viranşehir karayolunun 20- 66. kilometreleri arası, aşırı yağış nedeniyle geçici olarak araç trafiğine kapatılmıştır" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: DHA

# araç, Sosyal, sağanak

15 Şub 2024 - 16:24 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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