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Dünyada ahlaksızlık yarışması olarak bilinen 'Aşk Adası' Türkiye'de başlıyor: Sunucusu Saba Tümer olacak

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Dünya'dan milyonlarca insanın tepkisini çeken ve ahlaksızlık programı olarak bilinen Aşk Adası, Saba Tümer'in sunumu ile Türkiye'de yayına girecek. İlk fragmanı yayınlanan yarışmanın büyük yankı getireceği düşünülüyor.

Dünyada ahlaksızlık yarışması olarak bilinen 'Aşk Adası' Türkiye'de başlıyor: Sunucusu Saba Tümer olacak mask
Dünyada ahlaksızlık yarışması olarak bilinen 'Aşk Adası' Türkiye'de başlıyor: Sunucusu Saba Tümer olacak
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Dünya genelinde büyük tepki çeken İngiltere'nin müstehcen anlarıyla meşhur programı Aşk Adası sık sık gündeme geliyor. Türk  oyuncu Ekin Su'nun da katılarak bir sezonda şampiyon olduğu Love Island'da sık sık erotik anlar da yaşanıyor. Aşk Adası adıyla Türkiye'de de yeni bir program başlıyor.

Uzun yıllardır ekrandan uzak olan Saba Tümer ekranlara Aşk Adası ile dönüyor. Tümer, yakın zamanda yayınlanacak olan "Aşk Adası" programının sunuculuğunu üstlenecek.

Gain'de yayınlacak Aşk Adası tanımında "Issız bir adaya düşseniz yanınıza ne alırdınız? Bıcır bıcır sevgili, kocaman bir ev, yüzme havuzu, yaz partileri, sınırsız eğlence? Böyle ada mı olur demeyin, yeteri kadar hayal edersek istediğimiz her şey olur! Biz de sizin için tam olarak böyle bir hayal kurduk ve artık bu hayali yaşayacak şanslı adalılar ile tanışma zamanı..." ifadeleri kullanıldı.

Aşk Adası fragmanını görenler " Survivor ve kısmetse olur karışımı bir yarışma olmuş", "Vay bakalım ne zaman yasaklanacak", "Saba'yı görünce heyecanlandım", "Too Hot to Handle çakması" yorumları yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

# türkiye, ne zaman, oyuncu, aşk, Survivor

15 Şub 2024 - 16:19 - Magazin

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