Korkunç kaza! İşçi servisi tır ile çarpıştı

Enis K. (42) yönetimindeki fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsü, Ayvalık istikametine dönmek isterken Abdullah A.'nın kullandığı tır ile çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü Enis K. ile minibüste bulunan Derya Küçük (24), Şafak Akbulut (27), Yasemin Açıkalınlı (32), Semanur Aktan (33), Sezai Aydoğan (37), Gülay Mehder (40), Selcen Arıkan (40) ve Nilüfer Rüzgar (49), yaralandı.

9 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince minibüsten çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ayvalık, Burhaniye ve Edremit Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: DHA