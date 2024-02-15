Önce köpeğe saldırdı; ardından motosikletlinin önüne atladı

Küçükçekmece’de alkollü olduğu iddia edilen şahıs, gece yarısı sokakta bağırarak yürürken yanından geçen bir köpeği saldırdı. Köpeği tutup yere fırlattı. Daha sonra yürümeye devam eden şahıs, yoldan geçen bir motosikletin önüne atlayarak sürücüye bağırdı. O anları ise o an yoldan geçen bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi