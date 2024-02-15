- Asayiş

Önce köpeğe saldırdı; ardından motosikletlinin önüne atladı

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İstanbul Küçükçekmece'de alkollü olan bir kişi sokakta yanından geçen köpeğe saldırdı. Ardından ise yolda geçen bir motosikletin önüne atladı.

Önce köpeğe saldırdı; ardından motosikletlinin önüne atladı mask
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Küçükçekmece’de alkollü olduğu iddia edilen şahıs, gece yarısı sokakta bağırarak yürürken yanından geçen bir köpeği saldırdı. Köpeği tutup yere fırlattı. Daha sonra yürümeye devam eden şahıs, yoldan geçen bir motosikletin önüne atlayarak sürücüye bağırdı. O anları ise o an yoldan geçen bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi

# sonra, devam

15 Şub 2024 - 16:11 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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