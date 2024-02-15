15 Şub 2024 - 16:06- Magazin G:

CHP'lilere ve Tarkan'a küfür eden Serdar Ortaç: Tarkan'dan özür dilerim

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Serdar Ortaç TikTok hesabından CHP'lilere ve Tarkan'a küfür etmişti. Serdar Ortaç'tan o yayınla ilgili açıklama geldi.

CHP'lilere ve Tarkan'a küfür eden Serdar Ortaç: Tarkan'dan özür dilerim mask
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Serdar Ortaç alkolün etkisiyle TikTok hesabından açtığı canlı yayında kontrolünü kaybedip CHP'lilere ve sanatçı Tarkan'a küfür etti.

Takipçilerine kızan Serdar Ortaç önce "Hepiniz CHP'lisiniz i.neler" dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü sonra da bir takipçisinin "Tarkancılar ve Serdarcılar var" demesine sinirlenerek "Yaa s.keyim Tarkan'ı" diye konuştu.

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Serdar Ortaç konuyla ilgili "Hiçbir şey hatırlamıyorum. Şimdi uyandım. O kadar ilacın üstüne çok içmişim. Herkes 'ne yaptın sen' diyor. Seyrederek canımı sıkmak istemiyorum. Özür dilerim Tarkan'dan, affeder herhalde" ifadelerini kullandı.

Kaynak: KARAR

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15 Şub 2024 - 16:06 - Magazin

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