ALANYA’DA uzun yıllar terzilik ve konfeksiyonculuk yapan, son 10 yıldır turizm ile uğraşan Mehmet Yönet, 81 yaşında hayatını kaybetti. Bir süre önce aort damarı yırtılan ve organ yetmezliği yaşayan Yönet, Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Anne tarafından Alanyalı olan 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın akrabası olan Yönet’in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Yönet’in cenazesinin yarın Cuma namazına müteakip Gürses Cami’den alınarak Bektaş Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi. Yeni Alanya ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
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Alanya turizm camiası yasta! Yönet ailesinin acı günü
Alanya’nın tanınmış ve sevilen isimlerinden olan turizmci Mehmet Yönet, organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.