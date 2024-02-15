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ALKÜ’de Aliya İzzetbegoviç’in hayatı ve Filistin anlatılacak

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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) 20, 21, ve 22. Dönem İstanbul Milletvekili Hüseyin Kansu’nun anlatımıyla “Aliya İzzetbegoviç Hayatı, Mücadelesi ve Filistin” isimli konferans gerçekleşecek

ALKÜ’de Aliya İzzetbegoviç’in hayatı ve Filistin anlatılacak mask
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ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesinde ( ALKÜ) bilimsel ve akademik çalışmaların yanında konferans ve eğitici seminerler de tüm hızıyla devam ediyor. Hayatı boyunca ülkesindeki Müslüman Boşnakların dinî ve millî bilincini uyandırmak için mücadele veren bağımsız Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç’in hayatı, mücadelesi ve günümüz İslam dünyasının kanayan yarası Filistin meselesi; ALKÜ Medya ve İletişim Topluluğu (ALKÜMİT) tarafından düzenlenen konferansta ele alınacak. Milletvekili olduğu dönemde TBMM Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı, aynı zamanda çeşitli dernek, vakıf ve stratejik araştırma merkezlerinin kurucu üyeliğini yapan 20, 21, ve 22. Dönem İstanbul Milletvekili Hüseyin Kansu; Aliya İzzetbegoviç’in hayatını ve Filistin meselesini tüm detaylarıyla anlatacak. Konferans, 19 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 14.00’te Rektörlük binası Konferans Salonu’nda yapılacak. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, İslam coğrafyası ve Balkanlardaki Türk dünyası için önemli meselelerin anlatılacağı konferansa, bilim dünyasını ve tüm Alanyalıları davet etti. (ALKÜ/BÜLTEN)

# Alanya, günü, Saat, türkiye

15 Şub 2024 - 15:30 - Gündem

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