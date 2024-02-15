- Asayiş

Alanya'da feci kaza can aldı! Motosikletin ibresi şok etti...

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Alanya'da 8 Şubat gecesi İsmail Burak Özdal’ın kullandığı 07 BAU 277 plakalı motosiklet seyir halinde giderken aydınlatma direğine çarparak ağır yaralanan Özdal, 7 gün sonra hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Alanya'da feci kaza can aldı! Motosikletin ibresi şok etti... mask
Alanya'da feci kaza can aldı! Motosikletin ibresi şok etti...
Alanya'da feci kaza can aldı! Motosikletin ibresi şok etti...
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Alanya'da 8 Şubat Perşembe gecesi saat 01.45 sıralarında Kızlar Pınarı Mahallesi Stat Caddesi’nde meydana gelen kazada. Edinilen bilgilere göre, İsmail Burak Özdal’ın (27) kullandığı 07 BAU 277 plakalı motosiklet, cadde üzerinde uygulama yapan trafik polisi noktasına yaklaşık 20 metre kala sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki kaldırıma sonra da aydınlatma direğine çarparak ağır yaralandı, 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Özdal 7 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Kazanın ardından çekilen bir fotoğrafta ise motosikletin ibresinin 105 kilometrede kaldığı görüldü.

Alanya'da feci kaza can aldı! Motosikletin ibresi şok etti...

Alanya'da feci kaza can aldı! Motosikletin ibresi şok etti...

Alanya'da feci kaza can aldı! Motosikletin ibresi şok etti...

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15 Şub 2024 - 14:42 - Asayiş

Mahreç  Toygar Dim

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