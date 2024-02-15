Alanya'da feci kaza can aldı! Motosikletin ibresi şok etti...

Alanya'da 8 Şubat Perşembe gecesi saat 01.45 sıralarında Kızlar Pınarı Mahallesi Stat Caddesi’nde meydana gelen kazada. Edinilen bilgilere göre, İsmail Burak Özdal’ın (27) kullandığı 07 BAU 277 plakalı motosiklet, cadde üzerinde uygulama yapan trafik polisi noktasına yaklaşık 20 metre kala sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki kaldırıma sonra da aydınlatma direğine çarparak ağır yaralandı, 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Özdal 7 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Kazanın ardından çekilen bir fotoğrafta ise motosikletin ibresinin 105 kilometrede kaldığı görüldü.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.