Antalya ve Alanya'da Hem ev sahipleri hem de kiracılara kötü haber: Tebliğatlar gönderilmeye başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni uygulaması gündeme bomba gibi düştü. Antalya ve Alanya'da ev sahiplerinin kira gelirlerini doğru beyan edip etmediğine yönelik gerçekleştirilen kontrollerde yeni bir aşamaya girildi. buna göre, Kiracılara bazı sorular içeren tebliğatlar gönderilmeye başlandı.

TEBLİĞATTA NELER SORULUYOR?

Tebligatta sorulan sorular neler, kiracılar görüşmeye gitmek zorunda mı, yanlış veya eksik bilginin cezası var mı?

KİRA GELİRLERİ VERGİLENDİRİLECEK

Konut kiralarındaki artış vatandaşların gündeminde olmaya devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kira gelirlerinin vergilendirilmesine yönelik çalışmalara başladıklarını, fiili kontrollerin yapılacağını söylemişti. Bakan Şimşek'in açıklamalarının ardından düğmeye basıldı, kiracılara tebligatlar gitmeye başladı.

KİRA GELİRLERİ NE ZAMAN BİLDİRİLMELİ?

Şimşek, kira gelirlerinin mart ayında doğru beyan edilmesini sağlamak amacıyla gayrimenkul sahiplerinin mercek altına alındığını belirterek, "Tapu ve nüfus verilerinin incelenmesi sonucunda, kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4,5 milyon konut analiz ediliyor; kiralık olarak kullanıldığı tespit edilen adreslerde fiili tespitler yapılacak" dedi.

MALİYE BAKANLIĞI TAKİBİ BIRAKMIYOR

Kiracılara vergi dairesi tarafından bir görüşme yapılması için tebligatlar gönderildi. Gönderilen yazıda ‘kira ödemesi ile ilgili olarak görüşülmek istendiği’ belirtildi.

KİRACILARDAN BELGELER İSTENMEYE BAŞLADI

Kiracılardan görüşmeye gelmeden önce kira sözleşmesi, banka ödeme dekontu, mevcut ise emlakçı bilgileri istendi.

KİRACILAR GÖRÜŞMEYE ÇAĞRILIYOR

Milliyet'e konuşan Arabulucu Avukat Umut Metin’in "Vergi dairesi tarafından yapılmak istenen şey yanlış bir adım atmamak, çünkü burada vergi kaybının 1 katı kadar ceza uygulanabiliyor. Doğru, dürüst beyanda bulunulmasını teşvik için vatandaşlar görüşmeye çağrılıyor." dedi.



Metin şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmeye gitmek gerekir mi? Burada bir zorunluluk yok. Ancak gitmesi kendi faydasına olur, kiracı gitmeden de yazılı beyanda bulunabilir. Tavsiyem bu tür bir davete icap etmenin ihtiyaç olduğu yönündedir."

VERGİSEL EKSİKLİKLER BELİRLENECEK

"Kira beyanlarında bir eksiklik olmuş olabilir. Muvazaalı kira sözleşmeleri olabilir. Önemli olan vatandaşın, vergi dairesi aracılığı ile kendisine yaptığı bildirime karşı icap ederek görüşmeye gitmesi, vergisel beyanında eksiklikler varsa bunu doğru hale getirmesidir."

EV SAHİPLERİ VERGİLERİNİ ÖDEYECEK

"Cezalandırıcı bir yöntemden ziyade vergilendirmeyi tam sağlayabilecek bilgiye erişim isteniyor. Siz o görüşmeye gitmezseniz vergisel sorununuz çözmüş olmazsınız. Vatandaş kiracı da olsa görüşmeye icap edip gerçek kira bedelini ifade etmelidir. Kamunun kaynağa ihtiyaç duyduğu bu dönemde vatandaşın vergisel yükümlülüklerini yerine getirmesi için dürüst davranması gerekiyor. Şimdi vergi dairesi kendi görevi itibarıyla kendisine karşı doğru beyanda bulunulması için görüşmeler icap ettiriyor"