Elektrikli, ve içten yanmalı motorlara veda edin; Öyle bir teknoloji buldular ki...

Dünyada petrol rezervlerinin hızla tükeneceğini ve yakıt masraflarının da fahiş rakamlara ulaşacağını öngören otomotiv üreticileri çare ararken Toyota'dan bütün piyasayı alt üst edecek buluşun açıklaması geldi. Japon otomotiv devi Toyota Hidrojen yakıtı ile çalışan ve 5 kg hidrojenle 485 km yol yapabilen motorunu duyurdu.

DAHA UZUN MENZİL DAHA AZ MASRAF

Toyota'nın yeni hidrojen yanmalı motoru, daha uzun menziller, daha hızlı yakıt ikmali süreleri sunarak ve sadece su yayarak otomobil endüstrisinde devrim yaptı. Bu teknoloji karbon nötrlüğüne ulaşmada elektrikli araçlara umut verici bir alternatif haline gelecek.

ÇEVRECİ MOTOR TEKNOLOJİSİ

Otomobil üreticileri, çevresel etkiyi azaltmak ve enerji güvenliğini artırmak için güneş, elektrik ve hidrojen enerjisiyle çalışan çevre dostu otomobiller geliştirmekte ve hidrojen yakıt ikmal istasyonları uygun maliyetli bir çözüm olmaktadır.

455 BEYGİR GÜCÜ İLE TAM BİR CANAVAR

Toyota, Yamaha Motor ile birlikte 455 beygir gücü ve 398 tork üreten hidrojen yakıtlı bir V-8 motor da dahil olmak üzere, sadece su yayan ve sadece 5 kg hidrojenle 485 km kadar yol alabilen hidrojenle çalışan motorlar kullanıyor.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN PABUCU DAMA ATILIR

Toyota'nın hidrojen yanmalı motoru daha hızlı yakıt ikmali süreleri sunmakta ve sınırlı miktarda tedarik edilen malzemelere olan ihtiyacı azaltarak elektrikli araçlara umut verici bir alternatif oluşturuyor.

KARBONDİOKSİT YAYMAYAN ÇEVREYE SAYGILI

Toyota'nın hidrojen motoru neredeyse hiç CO2 yaymıyor, elektrikli araç bataryalarından daha az nadir metal gerektiriyor ve Corolla Cross H2 konsept otomobilinde test ediliyor. 2025 yılına kadar 200 bin yakıt hücresiyle çalışan aracın yollarda olması planlanıyor.