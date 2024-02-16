Mahkemeden ilan

T.C.

ALANYA

3.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN METNİ

ALANYA 3.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN ESAS NO :2022/242KARAR NO :2023/506

SANIK : Muhammed Lehem Acecnci- Velid ve İman oğlu 2001 Halep D.lu.

SUÇ : Hırsızlık.

SUÇ TARİHİ :13/08/2021

KARAR TARİHİ :28/09/2023

Yukarıda açık kimliği yazılı olan sanığın atılı suçtan gıyabında, 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verilerek ertelenmesine ve denetime tabi tutulmasına karar verilmiş olup , karar bugüne kadar tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle; gıyabi hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29.ncu maddeleri gereğince Türkiye geneli 50.000 altı olan gazetede yayınlanmak suretiyle tebliğine ve kararın gazetede yayınına müteakip 15 gün sonra kesinleşeceği hususu ilan olunur.14/02/2024