Mahkemeden ilan

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T.C.ALANYA3.ASLİYE CEZA MAHKEMESİİLAN METNİ ALANYA 3.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN ESAS NO :2022/242KARAR NO :2023/506SANIK : Muhammed Lehem Acecnci- Veli...

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T.C.
ALANYA
3.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLAN METNİ

ALANYA 3.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN ESAS NO :2022/242KARAR NO :2023/506
SANIK : Muhammed Lehem Acecnci- Velid ve İman oğlu 2001 Halep D.lu.
SUÇ : Hırsızlık.
SUÇ TARİHİ :13/08/2021
KARAR TARİHİ :28/09/2023
Yukarıda açık kimliği yazılı olan sanığın atılı suçtan gıyabında, 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verilerek ertelenmesine ve denetime tabi tutulmasına karar verilmiş olup , karar bugüne kadar tebliğ edilememiştir.
Bu nedenle; gıyabi hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29.ncu maddeleri gereğince Türkiye geneli 50.000 altı olan gazetede yayınlanmak suretiyle tebliğine ve kararın gazetede yayınına müteakip 15 gün sonra kesinleşeceği hususu ilan olunur.14/02/2024

#ilangovtr

Basın No ILN01985418

16 Şub 2024 - 00:01 - Resmi İlanlar

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