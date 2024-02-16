Mahkemeden ilan

T.C.
ALANYA
3.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLAN METNİ
ALANYA 3.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN ESAS NO :2022/242KARAR NO :2023/506
SANIK : Muhammed Lehem Acecnci- Velid ve İman oğlu 2001 Halep D.lu.
SUÇ : Hırsızlık.
SUÇ TARİHİ :13/08/2021
KARAR TARİHİ :28/09/2023
Yukarıda açık kimliği yazılı olan sanığın atılı suçtan gıyabında, 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verilerek ertelenmesine ve denetime tabi tutulmasına karar verilmiş olup , karar bugüne kadar tebliğ edilememiştir.
Bu nedenle; gıyabi hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29.ncu maddeleri gereğince Türkiye geneli 50.000 altı olan gazetede yayınlanmak suretiyle tebliğine ve kararın gazetede yayınına müteakip 15 gün sonra kesinleşeceği hususu ilan olunur.14/02/2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.