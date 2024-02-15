Şebnem Korur Fincancı hakkında korkunç iddialar! Adnan Oktar örgütünün güçlenmesine mi sebep oldu?

BBC'nin haberine göre, YouTube kanalı 140 Journos’un, yargının suç örgütü olarak mahkum ettiği, Adnan Oktar grubu hakkında hazırladığı bir video, hem gazetecilik ilkeleri hem de Fincancı ile ilgili gündeme taşıdığı iddialar nedeniyle tartışılıyor.

Videodaki iddiaya göre, 1999 yılında gözaltına alınan Adnan Oktar ve diğer şüphelilerin işkence gördüklerine dair 'işkence tarihinden' yıllar sonra 'sahte rapor' hazırlayanlar arasında sol kimliği ve feminist görüşü ile bilinen Fincancı da var. Ayrıca ‘bu işkence raporunun’ o dönemde örgüt hakkında açılan davanın sonuçsuz kalmasına yol açtığı da iddia ediliyor.

"MAİLİ GÖRMEMİŞİM"

Fincancı kendisine yöneltilen iddiaları bir gazeteye verdiği röportajda yanıtladı. Fincancı, 2 Şubat'ta mailin kendisine geldiğini fakat görmediğini iddia etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fincancı, "Bir belgesel(?) olarak yayına girdiği anlaşılan son dizi de işkencenin meşrulaştırılması için hakikat dışı söylemleriyle kişisel olarak benim düzenlediğim tıbbi değerlendirme raporlarını sahte gibi göstermeye çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Belgeselin yayınlanmasının ardından TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya büyük tepkiler yükseldi. Konuyla ilgili Fincancı'nın yaptığı açıklamaları yetersiz bulan sosyal medya kullanıcıları olayın aydınlatılması için yargıya çağrıda bulundu.

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Kaynak: BBC