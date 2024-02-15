Alanya’da ekipler 350 bin TL ceza yazdı

ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 13-14 Şubat 2024 tarihlerinde genel trafik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda; bin 976 araç kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucu 69 araç ve sürücüsüne 350 bin 360 TL cezai işlem uygulandı. 15 araç trafikten men edilirken 3 araç ile 5 aranan şahıs yakalandı. (Fatma VURAL)