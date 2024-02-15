ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 13-14 Şubat 2024 tarihlerinde genel trafik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda; bin 976 araç kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucu 69 araç ve sürücüsüne 350 bin 360 TL cezai işlem uygulandı. 15 araç trafikten men edilirken 3 araç ile 5 aranan şahıs yakalandı. (Fatma VURAL)
15 Şub 2024 - 11:55- Asayiş Güncelleme:
Alanya’da ekipler 350 bin TL ceza yazdı
Alanya’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada bin 976 araç kontrol edildi. 69 araç ve sürücüsüne 350 bin 360 TL cezai işlem uygulanırken 15 araç ise trafikten men edildi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.