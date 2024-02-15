15 Şub 2024 - 11:55- Asayiş G:

Alanya’da ekipler 350 bin TL ceza yazdı

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada bin 976 araç kontrol edildi. 69 araç ve sürücüsüne 350 bin 360 TL cezai işlem uygulanırken 15 araç ise trafikten men edildi

15 Şub 2024 - 11:55 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 19 yaralı mask
Yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 19 yaralı
Kazara kuzenini öldürdü mask
Kazara kuzenini öldürdü
Fabrika işçilerinin taşındığı servis ile TIR çarpıştı: 9 yaralı mask
Fabrika işçilerinin taşındığı servis ile TIR çarpıştı: 9 yaralı
Sağanak; dere taştı, Viranşehir karayolu ulaşıma kapatıldı mask
Sağanak; dere taştı, Viranşehir karayolu ulaşıma kapatıldı
Sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı mask
Sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı
1 ayda 26 ruhsatsız silah ele geçirildi mask
1 ayda 26 ruhsatsız silah ele geçirildi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber