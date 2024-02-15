MAHALLE başkanı atamalarını sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı son olarak Hocalar Mahallesi Başkanlığına Salih Arıcan’ı atadı. Parti binasına davet edilen Arıcan mazbatalarını MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül’ün elinden aldı. Hocalar Mahallesi Başkanı Arıcan’a mazbatasını veren Sünbül, “Mahalle başkanımızın ülkümüze, ülkemize ve Alanya’mıza hayırlı hizmetler yapmalarını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi. (Ramazan ÖZDEMİR)
- Siyaset
MHP Alanya’dan Hocalar’a atama
MHP Alanya İlçe Teşkilatı tarafından Hocalar Mahallesi’ne başkan ataması yapıldı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.