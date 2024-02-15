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MHP Alanya’dan Hocalar’a atama

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MHP Alanya İlçe Teşkilatı tarafından Hocalar Mahallesi’ne başkan ataması yapıldı

MHP Alanya’dan Hocalar’a atama mask
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MAHALLE başkanı atamalarını sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı son olarak Hocalar Mahallesi Başkanlığına Salih Arıcan’ı atadı. Parti binasına davet edilen Arıcan mazbatalarını MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül’ün elinden aldı. Hocalar Mahallesi Başkanı Arıcan’a mazbatasını veren Sünbül, “Mahalle başkanımızın ülkümüze, ülkemize ve Alanya’mıza hayırlı hizmetler yapmalarını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi. (Ramazan ÖZDEMİR)

# Alanya, Son, İlçe

15 Şub 2024 - 11:43 - Siyaset

Mahreç  Ramazan Özdemir

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