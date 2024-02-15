15 Şub 2024 - 11:24- Asayiş G:

Son dakika - Alanya'da korkunç kaza! Sürücü çığlık çığlığa yardım istedi

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Yeni Çevreyolu üzerinde batı yönüne doğru seyreden bir araç önündeki kamyona arkadan çarptı

Son dakika - Alanya'da korkunç kaza! Sürücü çığlık çığlığa yardım istedi mask
Son dakika - Alanya'da korkunç kaza! Sürücü çığlık çığlığa yardım istedi
Son dakika - Alanya'da korkunç kaza! Sürücü çığlık çığlığa yardım istedi
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Son dakika gelişmesine göre, kaza Alanya'da Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Kazada ticari bir araç önündeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç kamyonun altına girerken yaralanan sürücü çığlık çığlığa yardım istedi. Olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edilirken sürücünün araçtan çıkarılması için ekipler seferber oldu. Araçtan çıkarılan sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. 

DETAYLAR GELECEK...

Son dakika - Alanya'da korkunç kaza! Sürücü çığlık çığlığa yardım istedi
Son dakika - Alanya'da korkunç kaza! Sürücü çığlık çığlığa yardım istedi
Son dakika - Alanya'da korkunç kaza! Sürücü çığlık çığlığa yardım istedi
Son dakika - Alanya'da korkunç kaza! Sürücü çığlık çığlığa yardım istedi
Son dakika - Alanya'da korkunç kaza! Sürücü çığlık çığlığa yardım istedi-
Son dakika - Alanya'da korkunç kaza! Sürücü çığlık çığlığa yardım istedi
Son dakika - Alanya'da korkunç kaza! Sürücü çığlık çığlığa yardım istedi

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15 Şub 2024 - 11:24 - Asayiş

Mahreç  Toygar Dim

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