Son dakika - Alanya'da korkunç kaza! Sürücü çığlık çığlığa yardım istedi

Son dakika gelişmesine göre, kaza Alanya'da Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Kazada ticari bir araç önündeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç kamyonun altına girerken yaralanan sürücü çığlık çığlığa yardım istedi. Olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edilirken sürücünün araçtan çıkarılması için ekipler seferber oldu. Araçtan çıkarılan sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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