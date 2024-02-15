Alanya'da korkunç kaza! Sürücü çığlık çığlığa yardım istedi

Kaza Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Kazada 34 DMF 768 plakalı ticari araç seyir halindeyken 07 AKS 671 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç kamyonun altına girerken yaralanan sürücü çığlık çığlığa yardım istedi. Olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edilirken sürücünün araçtan çıkarılması için ekipler seferber oldu. Araçtan güçlükle çıkarılan sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün ayağında kırıklar olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı..
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.