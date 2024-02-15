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Kaymakam Ürkmezer jandarma personeline teşekkür etti

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Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer Alanya İlçe Jandarma Karakolu’na bağlı olarak görev yapan jandarma personelini başarı belgesi ile ödüllendirdi

Kaymakam Ürkmezer jandarma personeline teşekkür etti mask
Kaymakam Ürkmezer jandarma personeline teşekkür etti
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ALANYA Kaymakamlığında gerçekleştirilen programda Kaymakam Ürkmezer tarafından Alanya’nın huzur ve güveni için çalışarak görevlerinde başarı gösteren jandarma personeline başarı belgesi verildi. Kaymakam Ürkmezer, “Jandarma ve emniyet birimlerimiz Alanya’mızın huzur ve güvenliği için mesai gözetmeksizin gayretli bir şekilde çalışıyorlar. Bizler de mülki amir olarak başarılı çalışmalarını göz ardı etmeyerek onları motive etmek adına ödüllendiriyoruz. Emek ve çalışmalarından dolayı tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi. (Toygar DİM)

Kaymakam Ürkmezer jandarma personeline teşekkür etti

Kaymakam Ürkmezer jandarma personeline teşekkür etti

# Alanya, Jandarma

15 Şub 2024 - 11:11 - Gündem

Mahreç  Toygar Dim

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