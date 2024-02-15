Kaymakam Ürkmezer jandarma personeline teşekkür etti

ALANYA Kaymakamlığında gerçekleştirilen programda Kaymakam Ürkmezer tarafından Alanya’nın huzur ve güveni için çalışarak görevlerinde başarı gösteren jandarma personeline başarı belgesi verildi. Kaymakam Ürkmezer, “Jandarma ve emniyet birimlerimiz Alanya’mızın huzur ve güvenliği için mesai gözetmeksizin gayretli bir şekilde çalışıyorlar. Bizler de mülki amir olarak başarılı çalışmalarını göz ardı etmeyerek onları motive etmek adına ödüllendiriyoruz. Emek ve çalışmalarından dolayı tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi. (Toygar DİM)
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.