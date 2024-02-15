Kaymakam Ürkmezer jandarma personeline teşekkür etti

ALANYA Kaymakamlığında gerçekleştirilen programda Kaymakam Ürkmezer tarafından Alanya’nın huzur ve güveni için çalışarak görevlerinde başarı gösteren jandarma personeline başarı belgesi verildi. Kaymakam Ürkmezer, “Jandarma ve emniyet birimlerimiz Alanya’mızın huzur ve güvenliği için mesai gözetmeksizin gayretli bir şekilde çalışıyorlar. Bizler de mülki amir olarak başarılı çalışmalarını göz ardı etmeyerek onları motive etmek adına ödüllendiriyoruz. Emek ve çalışmalarından dolayı tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi. (Toygar DİM)