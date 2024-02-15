Elektrikli ve içten yanmalı motora alternatif üretmişlerdi! Ekonomileri batmak üzere...

Japonya ekonomisi, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 0.1 daralarak, sürpriz şekilde resesyona girdi. Veri öncesinde üçüncü çeyrek daralması yüzde 0.8'e revize edilen ekonominin yüzde 0.3 oranında büyümesi bekleniyordu. Yıllık bazda da ekonomi yüzde 1.4 büyüme beklentisinin aksine, yüzde 0.4 daraldı. Ekonomi üçüncü çeyrekte ise yüzde 3.3 daralmıştı.

Ülke ekonomisinin art arda iki çeyreklik dönemde daralması, ekonominin teknik olarak resesyona girmesi olarak nitelendiriliyor.

Ekonominin yarıdan fazlasını oluşturan özel tüketim maliyetlerinin artması ve devam eden küresel olumsuzluklar, ekonominin son beş yıl içinde ilk defa resesyona girmesinde etkili oldu. Bu dönemde sermaye harcamaları ve kamu yatırımlarında azalma olduğu görüldü.

RESESYON, NEGATİF FAİZE SON VERME PLANLARINI ZORA SOKABİLİR

Uluslararası basında yer alan haberlere göre son gelişme, dünyada tek negatif faiz uygulayan merkez bankası konumundaki Japonya Merkez Bankası'nın, söz konusu uygulamadan çıkılmasına ilişkin planlarını sekteye uğratabileceği endişelerine yol açtı.

YEP YENİ BİR MOTOR ÜRETMİŞLERDİ

Dünya devi Toyota dünya şirketlerinin aksine elektrikli otomobillere değil çok özel bir teknolojiye yöneldi. Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, gelecek hidrojen teknolojisine (suya) dayanıyor. Toyota'nın yeni hidrojen yanmalı motoru, daha uzun menziller, daha hızlı yakıt ikmali süreleri sunarak ve sadece su yayarak otomobil endüstrisinde devrim yaptı. Bu teknoloji karbon nötrlüğüne ulaşmada elektrikli araçlara umut verici bir alternatif haline gelecek.

455 BEYGİR

Otomobil üreticileri, çevresel etkiyi azaltmak ve enerji güvenliğini artırmak için güneş, elektrik ve hidrojen enerjisiyle çalışan çevre dostu otomobiller geliştirmekte ve hidrojen yakıt ikmal istasyonları uygun maliyetli bir çözüm olmaktadır.

Toyota, Yamaha Motor ile birlikte 455 beygir gücü ve 398 tork üreten hidrojen yakıtlı bir V-8 motor da dahil olmak üzere, sadece su yayan ve sadece 5 kg hidrojenle 485 km kadar yol alabilen hidrojenle çalışan motorlar kullanıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA ALTERNATİF

Toyota'nın hidrojen yanmalı motoru daha hızlı yakıt ikmali süreleri sunmakta ve sınırlı miktarda tedarik edilen malzemelere olan ihtiyacı azaltarak elektrikli araçlara umut verici bir alternatif oluşturuyor.

Toyota'nın hidrojen motoru neredeyse hiç CO2 yaymıyor, elektrikli araç bataryalarından daha az nadir metal gerektiriyor ve Corolla Cross H2 konsept otomobilinde test ediliyor. 2025 yılına kadar 200 bin yakıt hücresiyle çalışan aracın yollarda olması planlanıyor.