15 Şub 2024 - 09:56 - Ekonomi

Doları olanlar dikkat! Kritik çizgi aşıldı...

Döviz kurlarında aylardır devam eden günlük sınırlı yükseliş eğilimini sürdürüyor. Dolar/TL kuru 31 lirayı da aşarak yeni tarihi zirveyi görürken, 33 liranın üzerine tutunan Euro ise 33,26 liradan işlem görüyor.