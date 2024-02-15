- Ekonomi

Doları olanlar dikkat! Kritik çizgi aşıldı...

ABONE OL Google News Sayfamız

Döviz kurlarında aylardır devam eden günlük sınırlı yükseliş eğilimini sürdürüyor. Dolar/TL kuru 31 lirayı da aşarak yeni tarihi zirveyi görürken, 33 liranın üzerine tutunan Euro ise 33,26 liradan işlem görüyor.

Doları olanlar dikkat! Kritik çizgi aşıldı... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

14 Mayıs sonrası ekonomi yönetiminin sil baştan değişmesiyle alınan bir dizi karar dolar ve euroda yaşanan hareketliliği tetikliyor.

Haftanın dördünca gününde Dolar/TL kuru 31,0048 seviyesini görerek tarihi zirvesini yeniledi. Euro/TL kuru da 33,2686 seviyesine çıktı. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 38,6632 TL'de işlem görüyor.

GÜNCEL DÖVİZ KURU (15 ŞUBAT 2024 – 09:30)

Piyasalarda işlem gören diğer yabancı para birimlerinin, 15 Şubat 2024 perşembe günü saat 09:30 itibarıyla ' satış' değeri son durum şöyle:

İngiliz Sterlini: 38,6632TL

ABD Doları: 31,0048TL

Euro: 33,2686 TL

İsviçre Frangı: 34,7699TL

Japon Yeni: 0,2051 TL

Suudi Arabistan Riyali: 8,2169 TL

Norveç Kronu: 2,9099 TL

Ruble: 0,3371

# günü, Saat, Para, Son, 2024, Karar, dizi, satış

15 Şub 2024 - 09:56 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Faiz ödemem diyenlere müjde! Bankalardan düşük faizli destek kredileri... mask
Faiz ödemem diyenlere müjde! Bankalardan düşük faizli destek kredileri...
Dolar biriktirenler ter dökecek: Ünlü ekonomistten tehlike çanları mask
Dolar biriktirenler ter dökecek: Ünlü ekonomistten tehlike çanları
Ayçiçek yağı zam rekortmeni olma yolunda... mask
Ayçiçek yağı zam rekortmeni olma yolunda...
Hemen hesaplarınızı kontrol edin...Burs ödemeleri hesaplara yatmaya başladı mask
Hemen hesaplarınızı kontrol edin...Burs ödemeleri hesaplara yatmaya başladı
Asgari ücretli, işçi ve emekliye ek zam müjdesi Bakan Işıkhan'dan son dakika hamlesi mask
Asgari ücretli, işçi ve emekliye ek zam müjdesi Bakan Işıkhan'dan son dakika hamlesi
16 milyon emekliye müjde: Cumhurbaşkanı imzaladı! Ek ödemeler hesaplara yatıyor mask
16 milyon emekliye müjde: Cumhurbaşkanı imzaladı! Ek ödemeler hesaplara yatıyor
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber