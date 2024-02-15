Doları olanlar dikkat! Kritik çizgi aşıldı...

14 Mayıs sonrası ekonomi yönetiminin sil baştan değişmesiyle alınan bir dizi karar dolar ve euroda yaşanan hareketliliği tetikliyor.
Haftanın dördünca gününde Dolar/TL kuru 31,0048 seviyesini görerek tarihi zirvesini yeniledi. Euro/TL kuru da 33,2686 seviyesine çıktı. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 38,6632 TL'de işlem görüyor.
GÜNCEL DÖVİZ KURU (15 ŞUBAT 2024 – 09:30)
Piyasalarda işlem gören diğer yabancı para birimlerinin, 15 Şubat 2024 perşembe günü saat 09:30 itibarıyla ' satış' değeri son durum şöyle:
İngiliz Sterlini: 38,6632TL
ABD Doları: 31,0048TL
Euro: 33,2686 TL
İsviçre Frangı: 34,7699TL
Japon Yeni: 0,2051 TL
Suudi Arabistan Riyali: 8,2169 TL
Norveç Kronu: 2,9099 TL
Ruble: 0,3371
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.