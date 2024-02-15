Site otoparkında kan donduran olay!

Düzce'de bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartıştıktan sonra silahla vurduktan sonra intihar etti. Olayda, çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

SİTENİN OTOPARKINDA BULUNDULAR

Aziziye Mahallesi Sezgin Sokak'taki bir siteden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Sitenin otoparkında yerde bir kadın ile yakınında park halindeki kapısı açık araçta bir erkeğin silahla vurulmuş olduğunun belirlenmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

EŞİNİ VURUP İNTİHAR ETTİ

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede Emin G'nin (47), boşanma aşamasında olduğu eşi Arzu G'ye (39) silahla ateş ettikten sonra yaşamına son verdiğini belirledi.

Kaynak: AA