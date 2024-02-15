- Asayiş

Yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 19 yaralı

ABONE OL Google News Sayfamız

Yozgat-Kayseri kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Mersin'in Tarsus ilçesinden Amasya'ya gitmek için yola çıkan bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada 4'ü ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi. Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yaralıların durumunun 15 kişinin iyi olduğu, 4 kişinin ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 19 yaralı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Yozgat'ta Tarsus'tan Amasya'ya gitmek için yola çıkan bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 4'ü ağır 19 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ

Mersin'in Tarsus ilçesinden Amasya'ya gitmek için yola çıkan M.K. (54) yönetimindeki 05 ACF 108 plakalı yolcu otobüsü, Yozgat- Kayseri kara yolunun Battal köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

19 YARALI HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazada yaralanan 4'ü ağır 19 kişi, Yozgat Şehir Hastanesi, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Sorgun Devlet Hastanesine sevk edildi. Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, " Yaralı 19 vatandaşımızdan 15'inin durumu iyi olup, 4 vatandaşımızın durumu ise ciddiyetini korumaktadır" bilgisi verildi.

Kaynak: AA

# kişi, Polis, sağlık, sevk, Devlet, Jandarma, Yaralı

15 Şub 2024 - 09:07 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Kazara kuzenini öldürdü mask
Kazara kuzenini öldürdü
Fabrika işçilerinin taşındığı servis ile TIR çarpıştı: 9 yaralı mask
Fabrika işçilerinin taşındığı servis ile TIR çarpıştı: 9 yaralı
Sağanak; dere taştı, Viranşehir karayolu ulaşıma kapatıldı mask
Sağanak; dere taştı, Viranşehir karayolu ulaşıma kapatıldı
Sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı mask
Sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı
1 ayda 26 ruhsatsız silah ele geçirildi mask
1 ayda 26 ruhsatsız silah ele geçirildi
Korkunç olay! Kazara kuzenini öldürdü mask
Korkunç olay! Kazara kuzenini öldürdü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber