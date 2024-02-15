15 Şub 2024 - 09:07 - Asayiş

Yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 19 yaralı

Yozgat-Kayseri kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Mersin'in Tarsus ilçesinden Amasya'ya gitmek için yola çıkan bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada 4'ü ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi. Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yaralıların durumunun 15 kişinin iyi olduğu, 4 kişinin ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.