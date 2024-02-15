15 Şub 2024 - 08:38- Gündem G:

Uçak inemedi Galatasaraylılar perişan oldu! Alanya GZP'de uzun kuyruk oluştu...

ABONE OL Google News Sayfamız

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul'dan sabah 06.10'da kalkan ve Alanya GZP seferini yapan uçak, havalimanı çevresindeki kötü hava şartları nedeniyle Antalya'ya yönlendirildi. Sparta Prag maçı için Alanya'dan İstanbul'a gitmeyi bekleyen Galatasaray taraftarları ise uçağın gelmemesiyle adeta şok oldu

Uçak inemedi Galatasaraylılar perişan oldu! Alanya GZP'de uzun kuyruk oluştu... mask
Uçak inemedi Galatasaraylılar perişan oldu! Alanya GZP'de uzun kuyruk oluştu...
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan saat 6:10'da kalkan Türk Hava Yolları’nın TK2592 sefer sayılı uçağı elektrikli bulutların havalimanı çevresinde yoğunlaşmasından dolayı Antalya Havalimanı'na yönlendirildi. Antalya'ya iniş yapan uçağın İstanbul'da dönüş seferi için Alanya'da bekleyen yolcular ise mağdur oldu. Büyük çoğunluğunu bugün oynanacak olan Galatasaray-Sparta Prag maçına gidecek olan Galatasaray taraftarlarının oluşturduğu yolcular havalimanında uzun kuyruk oluşturdu. Havalimanında biletlerin iptal ve iade işlemleri yoğun şekilde sürerken bir taraftan da Pegasus'un İstanbul seferine yer bulmaya çalıştıkları görüldü. Büyük bir yoğunluğun olduğu şu saatlerde gelen bilgilere göre Antalya’dan öğleden sonra saat 14:00’de İstanbul’a hareket edecek olan uçağa buradaki yolcular saat 10.00’da otobüsle götürülecekler. Olayın ardından başta Galatasaray taraftarları olmak üzere seferi etkilenen tüm yolcular isyan etti.

Uçak inemedi Galatasaraylılar perişan oldu! Alanya GZP'de uzun kuyruk oluştu...
Uçak inemedi Galatasaraylılar perişan oldu! Alanya GZP'de uzun kuyruk oluştu...

# Gelen, Saat, sonra, Yer, Alanya, Antalya, Hava, Pegasus

15 Şub 2024 - 08:38 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı mask
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Gazeteci İrfan Değirmenci, TİP'in adayı oldu mask
Gazeteci İrfan Değirmenci, TİP'in adayı oldu
Yalnız yaşayan yaşlı adam, tuvalette ölü bulundu mask
Yalnız yaşayan yaşlı adam, tuvalette ölü bulundu
Derede şok edici renk değişimi; turuncuya döndü mask
Derede şok edici renk değişimi; turuncuya döndü
Alanya’da okul servis araçları denetlendi mask
Alanya’da okul servis araçları denetlendi
Evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti mask
Evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber