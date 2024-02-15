Uçak inemedi Galatasaraylılar perişan oldu! Alanya GZP'de uzun kuyruk oluştu...

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan saat 6:10'da kalkan Türk Hava Yolları’nın TK2592 sefer sayılı uçağı elektrikli bulutların havalimanı çevresinde yoğunlaşmasından dolayı Antalya Havalimanı'na yönlendirildi. Antalya'ya iniş yapan uçağın İstanbul'da dönüş seferi için Alanya'da bekleyen yolcular ise mağdur oldu. Büyük çoğunluğunu bugün oynanacak olan Galatasaray-Sparta Prag maçına gidecek olan Galatasaray taraftarlarının oluşturduğu yolcular havalimanında uzun kuyruk oluşturdu. Havalimanında biletlerin iptal ve iade işlemleri yoğun şekilde sürerken bir taraftan da Pegasus'un İstanbul seferine yer bulmaya çalıştıkları görüldü. Büyük bir yoğunluğun olduğu şu saatlerde gelen bilgilere göre Antalya’dan öğleden sonra saat 14:00’de İstanbul’a hareket edecek olan uçağa buradaki yolcular saat 10.00’da otobüsle götürülecekler. Olayın ardından başta Galatasaray taraftarları olmak üzere seferi etkilenen tüm yolcular isyan etti.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.