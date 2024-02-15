Kazara kuzenini öldürdü (2)

TUTUKLANDI

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir matbaanın önünde meydana gelen olayda, iddiaya göre, kurusıkıdan bozma tabancayı göstermek isterken kuzeni Atakan Kaşıkçı'yı (44) vurarak ölümüne neden olan Alican H. (30), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.