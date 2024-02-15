15 Şub 2024 - 05:43- Asayiş G:

Kazara kuzenini öldürdü

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TUTUKLANDI İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir matbaanın önünde meydana gelen olayda, iddiaya göre, kurusıkıdan bozma tabancayı göstermek isterken kuzeni Atakan Kaşıkçı'yı (44) vurarak öldürdü.

Kazara kuzenini öldürdü mask
Kazara kuzenini öldürdü
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TUTUKLANDI

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir matbaanın önünde meydana gelen olayda, iddiaya göre, kurusıkıdan bozma tabancayı göstermek isterken kuzeni Atakan Kaşıkçı'yı (44) vurarak ölümüne neden olan Alican H. (30), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

# Gelen

15 Şub 2024 - 05:43 DHA İzmir- Asayiş

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Kazara kuzenini öldürdü mask
Kazara kuzenini öldürdü
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