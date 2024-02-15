- Asayiş

Sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı

ABONE OL Google News Sayfamız

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde sokakta yürürken, silahlı saldırıya uğrayan M.Ş.T. başından ve bacağından yaralandı. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı mask
Sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı
Sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Olay, akşam saatlerinde Koçhisar Mahallesi Ersoylu Caddesi 326’ncı Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk babası M.Ş.T., sokakta yürürken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.  Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından ve bacağından yaralanan M.Ş.T.,  ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.Ş.T.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

# kişi, Polis, çocuk, sağlık

15 Şub 2024 - 05:42 DHA Mardin- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Fabrika işçilerinin taşındığı servis ile TIR çarpıştı: 9 yaralı mask
Fabrika işçilerinin taşındığı servis ile TIR çarpıştı: 9 yaralı
Sağanak; dere taştı, Viranşehir karayolu ulaşıma kapatıldı mask
Sağanak; dere taştı, Viranşehir karayolu ulaşıma kapatıldı
Sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı mask
Sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı
1 ayda 26 ruhsatsız silah ele geçirildi mask
1 ayda 26 ruhsatsız silah ele geçirildi
Korkunç olay! Kazara kuzenini öldürdü mask
Korkunç olay! Kazara kuzenini öldürdü
Fuhuş iddiaları sonrasında ev sahibi gözaltına alındı mask
Fuhuş iddiaları sonrasında ev sahibi gözaltına alındı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber