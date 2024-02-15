- Ekonomi

Faiz ödemem diyenlere müjde! Bankalardan düşük faizli destek kredileri...

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Ekonomik olarak zorlu günden geçenlere bankalardan müjdeli haber geldi. Faiz ödemek istemeyenler o bankalardan ihtiyacını giderecek. Sıfır faizli kredi kampanyaları, bankalar tarafından peş peşe duyuruldu. İşte faizsiz kredi veren bankalar...

Faiz ödemem diyenlere müjde! Bankalardan düşük faizli destek kredileri... mask
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Faizsiz kredi kampanyası başlatan bankalar müşteri akınına uğruyor. Müşteri çekmek adına başlatılan faizsiz kredi ve nakit avanslar birbiri ardında geliyor. Ekonomik olarak zorlu bir süreçte ihtiyaç sahibi olanlar soluğu bankada alıyor. İşte bankalardan verilen faizsiz nakit avans ve kredi detayları...

ENPARA:
Enpara tarafından masrafsız ve ihtiyaç kredisi veriliyor. Krediden faydalanabilmek için yeni müşteri olmanız şartı koyuldu. Enpara kredi detayları şu şekilde;

%0 faiz oranlarıyla, 6 ay vade imkanıyla 10 bin lira kredi imkanı.
Kredinin aylık ödeme miktarı 1.666 lira.


QNB FİNANSBANK:
QNB Finansbank tarafından verilen faizsiz taksitli nakit avans ve kredi detayları şu şekilde;

Yeni müşterilere özel. 6 ay vadeyle, %0 faiz oranıyla 10 bin lira nakit avans.
%0 faiz oranlarıyla, 6 ay vadeli 10 bin lira kredi.
Toplamda 20 bin TL'lik faizsiz para limiti.
Aylık ödeme tutarı 3.333 TL.

AKBANK:
Yeni Müşterilere özel kredi ve nakit avans.
Yüzde 0 faiz oranıyla, 6 ay vade imkanıyla 20 bin lira taksitli nakit avans.
6 ay vade imkanıyla sıfır faiz oranıyla 10 bin lira kredi.
Toplamda 30 bin TL tutarında limit.
Aylık ödeme tutarı 5.000 TL.


GARANTİ BANKASI:
Yeni müşterilere özel kredi ve nakit avans fırsatı.
Sıfır faiz oranıyla 6 aya varan vadeli 20 bin lira taksitli nakit avans.
6 ay vadeyle %0 faiz imkanıyla 10 bin lira kredi.
Toplamda 30 bin lira nakit limit. Aylık 5.000 TL ödeme fırastı.

İŞ BANKASI:
Yeni müşterilere özel taksitli nakit avans.
6 ay vade imkanıyla %0 faiz oranıyla 30 bin lira limit.
Aylık ödeme tutarı 5.000 TL

CEPTETEB:
Yeni müşterilere özel ihtiyaç kredi imkanı.
6 ay vade imkanıyla, yüzde 0 faiz oranıyla 20 bin lira limit.
Aylık ödeme tutarı 3.333 TL.

Kaynak: Haber MERKEZİ

# yüzde, Para, Kredi, garanti

15 Şub 2024 - 05:36 - Ekonomi

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