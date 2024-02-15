- Ekonomi

Dolar biriktirenler ter dökecek: Ünlü ekonomistten tehlike çanları

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30 liraya hızla tırmanan dolar/TL kuru için geri sayım başladı! Dünyaca ünlü başekonomist tarih vererek doların 10 lira birden düşeceğini duyurdu. Elinde dolar olanlar ecel terleri dökecek

Dolar biriktirenler ter dökecek: Ünlü ekonomistten tehlike çanları mask
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Dünyaca ünlü bir ekonomist tarafından yapılan açıklamaya göre, doların seçim sonrasında 21 TL olacağı tahmin ediliyor.

Dolar kurunun yükseliş trendine devam etmesi ve seçim fiyatlamasının talebi artırmasıyla birlikte yerli yatırımcılar dolar alımlarını hızlandırdı. Yatırımcılar, seçim sonrasında doların yükseleceği veya düşeceği konusunda belirsizlik yaşıyor.

Goldman Sachs’ın eski Başekonomisti Robin Brook, dolar kuruna ilişkin tahminlerini açıkladı. Genel seçimlerden önce 19 TL seviyelerinde seyreden dolar kuru, seçimlerden sonra hızlı bir şekilde yükseldi ve 24 TL’ye, daha sonra kademeli olarak 30 TL’ye kadar çıktı.


Yatırımcılar, seçim sonrasında benzer bir senaryonun tekrarlanacağından endişe ediyor. Brooks, ekonomi yönetiminin dolar kuruna ilişkin yeni planları olduğunu belirterek, seçim sonrasında doların serbest bırakılacağını ve kısa sürede bir miktar daha yükseleceğini, daha sonra ise TL’nin adil değeri olan 21 TL’ye gerileyeceğini açıkladı.

Kaynak: Haber MERKEZİ

# sonra, devam

15 Şub 2024 - 05:32 - Ekonomi

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