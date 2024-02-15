Ayçiçek yağı zam rekortmeni olma yolunda...

Yemeklerin baş kahramanı ayçiçek yağı en çok zamlanan ürünler arasında yer alıyor. Son 2 yılda gıda sektöründeki fiyat artışlarından en çok etkilenen üründe ayçiçek yağı oldu. En ucuz ayçiçek yağı 220 tl bandına dayanırken en ucuz zeytinyağı ise 320 TL'den satılıyor. Artan fiyatların önüne geçemezken yeni zam duyurusu da herkesi tedirgin etti.

OCAK AYI ŞAMPİYON OLDU



Döviz kurları ve ham madde maliyetlerine paralel olarak artan fiyatlar vatandaşın cebini de etkiliyor. Ocak ayında en çok zamlanan ürün yine şaşırtmadı. Ocak ayı zam şampiyonu olan ayçiçek yağı fiyatları ateş ederken marketler tarafından düzenlenen kampanyalarda dikkat çekiyor. Önümüzdeki günlerde ayçiçek yağı fiyatlarındaki artışın daha da yükselebileceğini belirten uzmanlar, yağ stoklarının doldurulmasını tavsiye ediyor.

Son aylarda döviz kurunun etkisiyle birlikte artan ayçiçek yağı fiyatları marketlerin indirim kampanyaları ile birlikte daha alınabilir düzeylerde görülüyor. Uygun fiyata ayçiçek yağı bulmak isteyen vatandaşlar Market kataloglarını didik didik ediliyor. Ayçiçek yağı fiyatları Ocak ayında 44 TL zamla birlikte 219 tl yükselirken ayın zam şampiyonu seçildi. 2023 yılı son aylarında ayçiçek yağı fiyatlarındaki rakamlar yeni yıl ile birlikte hızlı bir yükselişe geçti.

Kaynak: Haber MERKEZİ