Bunlar boş eleştiri'

TRENDYOL Süper Lig'de hafta sonu oynayacağı Adana Demirspor maçına hazırlanan Corendon Alanyaspor'da Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ligin 25. haftasında oynanan Fenerbahçe maçına ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu. Başkan Çavuşoğlu, turuncu yeşilli ekibin deplasmanda Fenerbahçe ile oynadığı maçta verilen hatalı hakem kararlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere pazar günü oynanan Fenerbahçe – Corendon Alanyaspor maçı, rakibimizin aleyhine verilmeyen kırmızı kartlar ve aleyhimize verilen, olmayan bir penaltı kararıyla alakalı çok konuşuldu. Sıcağı sıcağına bir açıklama yapmak istemedik. Sürekli konuşan bir başkan değilim. Futbol zaten baştan sona bir hata oyunudur ancak son oynadığımız maçta hakem hatalarının direkt sonuca yansıdığını açıkça gördük.

"OLMAYAN PENALTI VERİLDİ"



Rakibimiz ilk yarıda 10 kişi veya 9 kişi kalabilirdi. İkinci yarının başında da olmayan bir penaltının verildiğini tüm kamuoyu gördü ve söyledi. Maçta mağlup da olabilirdik, galip de gelebilirdik. Tüm takımımı ve teknik heyetimi gösterdikleri mücadeleden dolayı bir kez daha kutluyorum. Pendikspor maçında verilmeyen bir nizami golümüz vardı. Yine MKE Ankaragücü maçında 1-0 öndeyken sarı kart bile verilmeyecek bir pozisyonda oyuncumuz Leroy Fer’e kırmızı kart verildi. Gaziantep FK maçında maç golsüz berabereyken verilmeyen bir penaltımız vardı. Son maçımızda aleyhimize o penaltı kararı neden verildi, kırmızı kartlar neden verilmedi? Kamuoyu bunları merak ediyor. Bunun açıklamasını da belki yaparlar.

"DAHA DİKKATLİ OLMALILAR"



Hakem hataları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da olacaktır. 13 yıldır bu kulüpte başkanım, 8 yıl da başkan yardımcısı olarak görev yaptım. 21 yıldır hiçbir hakemle aramızda maçla alakalı bir konu geçmemiştir. Hakemler de hata yapabilir ancak çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Hakem hatalarının son maçın sonucuna direk etki yaptığı için bunu söylüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte daha dikkatli olurlar. Amacımız Türk futbolunun daha iyi olması ama maalesef bu hafta en çok konuşulan konu Fenerbahçe – Corendon Alanyaspor maçındaki hatalar oldu. Sosyal medyada gelişigüzel yapılan konuşmalara da itibar edecek, muhatap olacak halde değiliz. Bugüne kadar kulübümüzü ayakta tutmanın hesaplarını yaptık, bundan sonra da bunun için çalışacağız. Çok boş eleştiri yapanlar var. Kapalı kapılar arkasında konuşulanlarla muhatap olmayız."

"ALANYASPOR HEPİMİZİN"



Taraftarların takımlarını birlik ve beraberlik içerisinde desteklemeleri gerektiğini de aktaran Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Önümüzde Adana Demirspor maçı var. Ciddi ve güçlü bir takımla mücadele edeceğiz. Alanya’mızın ve taraftarlarımızın tribüne gelerek Alanyaspor’umuza destek vermelerini istiyoruz. Takımımızı yalnız bırakmayın, başka Alanyaspor yok. Alanya’da hepimizin Alanyaspor’da hepimizin, birlik ve beraberlik içinde bu işi yürütelim" ifadelerini kullandı. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ