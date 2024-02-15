İYİ Partili Arıkan'dan sert açıklama

Her selde, her felakette vatandaşlarımıza yardım için hazır kıta beklemesi gereken belediyeler, imdat çağrısı duyduğunda önce sosyal medyada video çekebilmek için dronları havada uçuruyor, sosyal basın birimleri eline kamerayı alıyor, az bir şey ıslatılan çizmeler giyiliyor. Her felaket sonrası önümüze çok güzel editlenmiş, ışıktan altyazıya kadar özenle kurgulanmış videolar geliyor. Halkımız için cansiperane görev yapan emekçilerimizi tenzih ederek; artık bu şovmen siyasetçilerden bıktığımızı dile getirmek istiyorum. El insaf. Antalya’mız sizlerden felaket sonrası hizmet değil felaket yaşamamak için hizmet istiyor. ‘Görülmemiş bir yağmur’ diyerek işin içinden sıyrılamazsınız." (Haber MERKEZİ)
Kaynak: Haber MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.