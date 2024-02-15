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Şahin'e destek çığ gibi büyüyor

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Alanya siyasetinin önemli isimleri, İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in etrafında birleşiyor

Şahin'e destek çığ gibi büyüyor mask
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İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'e destek her geçen gün biraz daha büyüyor. Alanya siyaset dünyasının önemli isimleri bir bir Şahin'in tarafına geçiyor.
Alanya Belediye Başkan Yardımcısı olarak yaklaşık 10 yıl görev yapan Nazmi Yüksel, geçtiğimiz günlerde Mehmet Şahin tarafına geçmişti. Nazmi Yüksel'in yanı sıra Kestel Mahallesi Muhtarı Muhterem Şimşek de Mehmet Şahin'in yanında olduğunu açıklamıştı. Eski Mahmutlar Belediye Başkanı ve CHP'nin önemli isimlerinden avukat Murat Can da bugün sabah saat 10.00'da Mahmutlar Restoran'da düzenlenecek toplantı ile Mehmet Şahin'in yanında olduğunu açıklayacak. Eski Konaklı Belediye Başkanı, önceki yerel seçimin Millet İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez'in ise önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda Mehmet Şahin ile birlikte olduğunu açıklayacağı öğrenildi. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber MERKEZİ

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15 Şub 2024 - 05:09 - Siyaset

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