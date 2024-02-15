ALKÜ’de sağlık öğrencilerine fırsat eğitimi

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi ( ALKÜ) sağlık alanında yeni proje ve bilimsel çalışmalar üretmeye devam ediyor. Bu amaçla ALKÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yalçın Günal’ın koordinatörlüğünde, TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında “Sağlık Bilimleri Öğrencilerine Yönelik Akademik Becerilere Giriş ve Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi” gerçekleştirilecek. Projede; tıp, diş hekimliği, eczacılık ve sağlık bilimleri fakültelerinin herhangi birinde öğrenim gören lisans öğrencilerini genel akademik beceriler hakkında bilgilendirmek, bilimsel araştırma çalışmaları yapmaya teşvik etmek ve bu çerçevede öğrencilerin kişisel, mesleki ve bilimsel gelişimlerine katkıda bulunması hedefleniyor.



EN BAŞARILI 30 ÖĞRENCİ SEÇİLECEK



22-25 Şubat 2024 tarihleri arasında ALKÜ’de yapılacak eğitim programına; 20’si ALKÜ öğrencisi, 10 tanesi de şehir dışından olmak üzere toplamda 30 öğrenci katılacak. Programa katılacak öğrenci seçimlerinde akademik başarı başta olmak üzere farklı ölçütler dikkate alınacak. TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında desteğin sağlanacağı programa katılımcıların ulaşım, konaklama ve iaşe giderleri belirlenen esaslar çerçevesinde desteklenecek. Eğitimler sonrasında katılımcılara sertifika verilecek. Programa katılmak isteyen, sağlık alanında öğrenim gören öğrenciler, https://www.alkuproje.org/web adresinden başvuru yapabilecek. (ALKÜ/BÜLTEN)

Kaynak: ALKÜ