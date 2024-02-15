1 ayda 26 ruhsatsız silah ele geçirildi

ALANYA Emniyet Müdürlüğü ve Alanya Jandarma Komutanlığı ekipleri 12 Ocak-12 Şubat tarihleri arasında çalışmalar gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucunda emniyet bölgesinde 20 adet ruhsatsız, tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 128 tane fişek, jandarma bölgesinde ise 3 tane ruhsatsız tabanca ve 27 tane fişek ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 şahıs da yakalandı. (Alanya Kaymakamlığı/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Kaymakamlığı