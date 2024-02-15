1 ayda 26 ruhsatsız silah ele geçirildi

ALANYA Emniyet Müdürlüğü ve Alanya Jandarma Komutanlığı ekipleri 12 Ocak-12 Şubat tarihleri arasında çalışmalar gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucunda emniyet bölgesinde 20 adet ruhsatsız, tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 128 tane fişek, jandarma bölgesinde ise 3 tane ruhsatsız tabanca ve 27 tane fişek ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 şahıs da yakalandı. (Alanya Kaymakamlığı/BÜLTEN)
Kaynak: Alanya Kaymakamlığı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.